В каких банках будут самые высокие ставки по вкладам в 2026 году

Согласно прогнозам финансового маркетплейса, в начале 2026 года ставки сохранятся в диапазоне 14−16% годовых и останутся двузначными весь год. Во второй половине года предполагается снижение до 13−15%, а к его завершению — до 11−13%. Скорость этого снижения зависит от политики ЦБ и инфляционной ситуации.