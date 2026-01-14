В каких банках будут самые высокие ставки по вкладам в 2026 году

Об этом предупредила аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова, сообщает ИА DEITA.RU.
По ее словам, процесс снижения доходности будет происходить неравномерно и сильно зависеть от внешних факторов, таких как направление изменения денежно-кредитной политики Банка России, курса рубля и бюджетных решений.
При этом снижение ставок не будет резким, поскольку банки продолжат конкурировать за привлечения средств населения для поддержания стабильной базы пассивов. Особенно активными в этом процессе будут участники, испытывающие острую необходимость в ликвидности, полагает эксперт.
Согласно прогнозам финансового маркетплейса, в начале 2026 года ставки сохранятся в диапазоне 14−16% годовых и останутся двузначными весь год. Во второй половине года предполагается снижение до 13−15%, а к его завершению — до 11−13%. Скорость этого снижения зависит от политики ЦБ и инфляционной ситуации.
Как считает Солдатенкова, высокие проценты перестанут быть «рыночной нормой», такие предложения станут реже и в основном будут типичны для акционных программ. Однако у банков второго эшелона и в специальных предложениях высокие ставки, вероятно, сохранятся.
«По краткосрочным вкладам ставки останутся на высоком уровне, а по долгосрочным — снизятся быстрее», — заявила специалист.
Она также отметила, что сейчас лучше заранее планировать размещение сбережений на долгий срок, поскольку доходность таких вкладов в ближайшее время существенно уменьшится.