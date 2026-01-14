Кофейня Five o’clock во Владивостоке продолжит работу под новым именем

Напомним, 15 января должно было стать последним рабочим днём для пекарни-кофейни, которая работает в городе с 2007 года. По словам ресторатора, причиной закрытия стала налоговая реформа, из-за которой налоги вырастут «в 5−7 раз», и никакое «повышение цен не покроет новых расходов». К тому же, с 1 марта вступит в силу закон о защите русского языка, из-за чего все иностранные надписи должны быть переведены на русский язык.