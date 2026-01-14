В Иркутской области формируется резерв специалистов на ближайшие 7 лет

IrkutskMedia, 14 января. Вопросы кадрового обеспечения предприятий обсудили на первом в году оперативном совещании регионального правительства под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По данным мониторинга, работодатели активно ищут специалистов — на одного соискателя в среднем приходится пять вакансий. На портале «Работа в России» (18+) размещено 23 тысячи вакансий, из них 61% — по рабочим профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Для решения дисбаланса и формирования кадрового резерва правительство региона прогнозирует потребности экономики и социальной сферы на семилетний период. В 2025 году в этой работе участвовали более 5,6 тысячи организаций, где занято свыше 600 тысяч человек.
Министр труда и занятости Кирилл Клоков доложил о комплексном подходе к подготовке кадров и поддержке ищущих работу граждан. Образовательные программы синхронизируются с запросами рынка труда. В частности, увеличены объёмы подготовки специалистов среднего звена по инженерным направлениям. На 2026 год контрольные цифры приёма по группе специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» увеличены на 270 мест по сравнению с 2025 годом и на 885 мест относительно 2022 года.
Особое внимание в 2026 году будет уделено трудоустройству и профориентации молодёжи с использованием целевого обучения, федерального проекта «Профессионалитет», а также производственной практики и стажировок с последующим закреплением выпускников на предприятиях.
Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что для максимальной эффективности этих мер необходимо активное участие всех профильных министерств, ответственных за кадровое обеспечение своих отраслей.
«Обеспечение экономики кадрами — серьёзный вызов. Наша стратегия направлена на долгосрочное решение этой задачи через взаимодействие с образовательными учреждениями, работодателями и при активной позиции самих граждан. Важную роль играет участие региона в нацпроекте “Кадры”, который помогает в трудоустройстве, в первую очередь, ветеранам СВО, молодёжи, предпенсионерам и людям с инвалидностью», — сказал глава региона.
В рамках нацпроекта граждане могут пройти профессиональное обучение или переобучение. В 2025 году по этим программам обучено 1,6 тысячи человек.
Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. С начала проведения СВО в кадровые центры региона обратились 362 её участника. Из них 48 прошли обучение, 64 зарегистрировались как самозанятые или индивидуальные предприниматели, 194 человека трудоустроены.
Напомним, что в течение всего 2025 года на рынке труда Иркутской области сохранялась стабильная ситуация. Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему находится на историческом минимуме — 0,3%.