В Иркутской области формируется резерв специалистов на ближайшие 7 лет

IrkutskMedia, 14 января. Вопросы кадрового обеспечения предприятий обсудили на первом в году оперативном совещании регионального правительства под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По данным мониторинга, работодатели активно ищут специалистов — на одного соискателя в среднем приходится пять вакансий. На портале «Работа в России» (18+) размещено 23 тысячи вакансий, из них 61% — по рабочим профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.