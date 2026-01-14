Стали известны цены на топовые модели Kia при возвращении в РФ

Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ два товарных знака с одноименным логотипом. Этот шаг вовсе не означает, что компания официально возвращается в страну, отметил в беседе aif.ru бывший директор РОАД Олег Мосеев.
«Регистрация товарных знаков никоим образом не служит фактом того, что производитель в ближайшее время вернется. Просто все производители поддерживают свои права на определенные товары. Они регистрируют товарные знаки в России, чтобы потом, когда, возможно, они вернутся, у них не было проблем», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что ждать официального возвращения южнокорейской компании в РФ пока не стоит.
«Все почему-то ждут возвращения корейцев или японцев, но при этом думают, что цены будут как раньше. Это не так. Поэтому это будет холодный душ для тех, кто ждет. Те цены, которые есть сейчас на параллельный импорт, можно брать за индикатор по той цене, которая будет у производителя», — отметил Мосеев.
В России у автомобильного бренда Kia самой массовой была модель Kia Rio, которая до ухода компании из РФ стоила в районе 1,2 миллиона рублей. Сейчас на сайтах автопродавцов эта модель продается по цене от 2 миллионов рублей. Kia Sportage предлагается по цене от 4 миллионов рублей.