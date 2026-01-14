Ричмонд
В ГД раскрыли, как избежать тройных переплат за воду в 2026 году

С 1 января 2026 года тарифы за воду вырастут в три раза для некоторых граждан в РФ. Депутат Разворотнева сказала, как избежать переплат.

Источник: Аргументы и факты

С 1 января 2026 года тарифы за воду вырастут в три раза для тех, у кого не установлен исправный счетчик. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева в разговоре с aif.ru рассказала, как избежать тройных тарифов.

«Избежать переплат очень просто. Надо просто установить прибор учета на холодную воду. Если технической возможности нет, а платить по тройному коэффициенту не хочется, то нужно брать справку в управляющей компании об отсутствии технической возможности установить счетчик. Такие случаи могут быть в аварийных домах, бывших общежитиях коридорного типа, где трудно установить индивидуальный счетчик. С этой справкой идти в место, где начисляют плату за воду — это либо управляющая компания, либо Единый расчетный центр — и требовать начислять плату только по нормативу, без повышающего коэффициента», — пояснила депутат.

Она отметила, что до конца 2025 года для оплаты воды по нормативу действовал коэффициент 1,5, но эта норма оказалась невыгодной.

«Водоканалы недополучали значительные суммы за воду», — уточнила Разворотнева.