Жители Челябинской области получают отказы по заявкам на кредит в 82% случаев

В Челябинской области банки отказом отвечают на 82,4% заявок на получение потребительского кредита, автокредита, ипотеки, пос-кредита или кредитной карты. Об этом сообщили в «Национальном бюро кредитных историй».
Южный Урал — на десятом месте среди российских регионов по количеству отказов. Максимальный показатель у Кемеровской области. Там банки отвергают 83,7% кредитных заявок. Показатель в среднем по России составляет 81,9%. Это на 3,7% больше, чем год назад.
Эксперты НБКИ отмечают, что даже потенциальным заемщикам с высоким уровнем кредитоспособности банки отказывают в 57% случаев.