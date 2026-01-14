Жители Челябинской области получают отказы по заявкам на кредит в 82% случаев

Южный Урал — на десятом месте среди российских регионов по количеству отказов. Максимальный показатель у Кемеровской области. Там банки отвергают 83,7% кредитных заявок. Показатель в среднем по России составляет 81,9%. Это на 3,7% больше, чем год назад.