Губернатор обозначил шаги для роста грузопотока через омские порты

Об этом он рассказал на встрече с журналистами 13 января.
Ключевыми мультимодальными центрами названы «Омский причал» и «Омский речной порт», уже обладающие инфраструктурой и клиентской базой. Однако их текущая загрузка не превышает 30−40% из-за ограниченной грузовой базы и проблем с судоходностью реки на участке после Павлодара.
Основной проблемой, сдерживающей рост, является невозможность сквозного судоходства по Иртышу. Для его активизации требуются масштабные дноуглубительные работы и развитие трансграничной логистики с Казахстаном.
В 2023 году уже проведена экспедиция по казахстанским регионам для обсуждения совместного использования реки. Планируется также выход на сотрудничество с китайским Синьцзян-Уйгурским районом. Проект имеет федеральную поддержку, а среди первоочередных задач — реконструкция причалов и организация речного пункта пропуска.