Губернатор обозначил шаги для роста грузопотока через омские порты

Ключевыми мультимодальными центрами названы «Омский причал» и «Омский речной порт», уже обладающие инфраструктурой и клиентской базой. Однако их текущая загрузка не превышает 30−40% из-за ограниченной грузовой базы и проблем с судоходностью реки на участке после Павлодара.