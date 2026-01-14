Управляющие компании Приморья оштрафовали почти на 10 миллионов рублей

В Приморском крае подвели итоги работы жилищной инспекции за 2025 год. Проверки сотен домов показали: управляющие компании допустили множество нарушений, за что им назначены штрафы, общая сумма которых приблизилась к 10 миллионам рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Инспекторы провели больше 300 проверок, выдали 42 предписания, объявили 568 предостережений и открыли 76 административных дел. Специалисты отмечают, что чаще всего нарушения касались содержания общего имущества, начисления платы за обслуживание, ремонта домов и вопросов предоставления коммунальных услуг.
Большинство проверок проводилось после обращений жителей. Все активнее люди пользуются сервисом «Госуслуги. Дом», где можно подать жалобу или даже изменить управляющую компанию через онлайн собрание. За год прошло около 700 таких собраний.
Тема взаимодействия жителей и управляющих компаний развивается и в домовых чатах мессенджера МАХ. В крае создано более 9 тысяч таких чатов, в них состоят почти 60 тысяч человек.