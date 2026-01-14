Малый бизнес в Новосибирске массово переходит на оплату наличными

С января 2026 года малый и средний бизнес в Новосибирске все чаще требует оплату наличными или полностью отказывается от безналичных расчётов. Причина — изменение налогообложения банковских услуг: с 1 января платежи по эквайрингу и процессингу теперь облагаются НДС по ставке 22%, что увеличило комиссии для предпринимателей примерно на 0,5%. Об этом пишет Infopro54.