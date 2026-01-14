Ричмонд
Малый бизнес в Новосибирске массово переходит на оплату наличными

Причина — изменение налогообложения банковских услуг.

Источник: Freepik

С января 2026 года малый и средний бизнес в Новосибирске все чаще требует оплату наличными или полностью отказывается от безналичных расчётов. Причина — изменение налогообложения банковских услуг: с 1 января платежи по эквайрингу и процессингу теперь облагаются НДС по ставке 22%, что увеличило комиссии для предпринимателей примерно на 0,5%. Об этом пишет Infopro54.

Индивидуальный предприниматель Сергей С., торговец бытовой химией, отмечает, что повышение стоимости эквайринга вынуждает бизнес работать с наличными, чтобы сократить расходы. Скидки за оплату наличными теперь чаще предлагают в медицинских центрах, парикмахерских, химчистках, автосервисах, кофейнях и небольших магазинах.

Экономист, доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг объяснила, что переход на наличные стал массовой мерой для бизнеса с низкой маржой, чтобы снизить налоговое давление. Она подчеркнула, что подобная тенденция наблюдается и в других крупных городах, где уже закрываются филиалы компаний и прекращают работу малые предприятия.

Эксперты предупреждают, что новые налоги на эквайринг могут привести к росту цен на товары и услуги, особенно там, где безналичная оплата была традиционно популярна.