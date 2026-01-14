3 знаковых изменения введут для всех собственников жилья в 2026 году

Кроме этого, с марта 2026 года изменится и срок внесения платежей за коммунальные услуги и капитальный ремонт. Теперь платёжные документы должны выставляться не позднее 5 числа каждого месяца, а платежи следует производить не позже 15 числа следующего месяца, что сдвигает последний срок оплаты с привычных 10 чисел. Важное новшество заключается в том, что общее собрание собственников уже не сможет менять установленный законом срок оплаты.