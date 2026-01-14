3 знаковых изменения введут для всех собственников жилья в 2026 году

Об этом всех владельцев жилья предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Одним из знаковых нововведений станет обязательство управляющих компаний с первого квартала года публиковать ежегодные отчеты о своей деятельности в государственном информационном ресурсе ГИС ЖКХ или его региональных аналогах.
Эти отчеты должны быть подготовлены по единой стандартизированной форме и содержать подробную информацию о финансово-хозяйственной деятельности компании, перечень выполненных работ и услуг по обслуживанию и ремонту общего имущества в доме, а также цены на предоставляемые жилищно-коммунальные услуги.
Кроме этого, с марта 2026 года изменится и срок внесения платежей за коммунальные услуги и капитальный ремонт. Теперь платёжные документы должны выставляться не позднее 5 числа каждого месяца, а платежи следует производить не позже 15 числа следующего месяца, что сдвигает последний срок оплаты с привычных 10 чисел. Важное новшество заключается в том, что общее собрание собственников уже не сможет менять установленный законом срок оплаты.
Отдельным важным аспектом станет необходимость до конца 2026 года перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования для владельцев газифицированных квартир или управляющих компаний.
Это связано с новыми правилами, которые вступают в силу и позволяют с 1 марта выполнять работы по ТО и ремонту не только организациям, поставляющим газ в дома, но и другим квалифицированным подрядчикам, отвечающим предъявляемым требованиям, установленные правительством РФ.
Плата за техническое обслуживание будет регулироваться государством, и в рамках минимально необходимого набора работ будут устанавливаться единые принципы ценообразования на федеральном уровне. Региональные власти на основе этих принципов разрабатывают и утверждают свои тарифы, что позволит привести к единой системе формирования стоимости.
Что касается тарифов на коммунальные услуги, то их индексация в 2026 году произойдет с отставанием — на три месяца позже обычного — и вместо июльского повышения повышение запланировано на октябрь. Согласно прогнозам Министерства экономического развития, средний уровень индексации тарифов составит примерно 9,9%.
Также Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа, по которому в большинстве субъектов РФ плата за электроэнергию может увеличиться примерно на 11%. Эти изменения являются частью планируемых мер по корректировке стоимости коммунальных услуг в ближайшем году.