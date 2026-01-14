Полторы тысячи детских садов: сколько денег вложили в Тюменскую область инвесторы

Общий объем вложений в инвестпроекты в восемь раз превысил годовой бюджет региона.
Объемы вложений инвесторов в Тюменскую область к концу 2025 года превысили 2,2 триллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса.
«В Реестре инвестиционных проектов Тюменской области в настоящий момент учитывается 607 реализуемых и сопровождаемых проектов. Их общий объем инвестиций составляет 2,29 миллиарда рублей», — пояснили агентству в ведомстве.
В течение 2025 года реестр пополнился 211 проектами на общую сумму в 61 миллиард рублей. Общего объема инвестиций за все время хватило бы на все региональные нужды на протяжении почти девяти лет — известно, что бюджет области на 2026 год едва превышает 250 миллиардов рублей. Также суммы денежных вливаний в инвестпроекты хватило бы для строительства 1,5 тысяч школ.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в Тюменскую область растет каждый год. В 2025 году рост составил 19%.