Что будет с ценами и спросом на новостройки в Перми

Программа «Семейная ипотека» действует до 2030 года на покупку квартиры в новостройке. Семьи с детьми могут приобрести жилье по ставке 6% годовых. С 1 апреля 2025 года программа стала распространяться и на вторичное жилье в некоторых городах. Ранее URA.RU рассказало, что с 1 февраля 2026 года льготную ипотеку семье будут давать только один раз. То есть супруги должны быть созаемщиками. Также обсуждается введение дефферинцированных ставок в зависимости от количества детей. Но такие меры для семей с одним ребенком могут обернуться резким ростом ежемесячных платежей.