Что будет с ценами и спросом на новостройки в Перми

В Перми спрос и цены на квартиры будут стабильны.
В феврале и марте 2026 года на первичном рынке жилья в Перми ожидается снижение спроса. Это связано с грядущими изменениями в программе семейной ипотеки. Продажи сократятся после ажиотажного спроса, который наблюдается с декабря 2025 года, но скидок и снижения цен ждать не стоит, рассказал URA.RU руководитель пермского центра недвижности «Метры ближе» Александр Леонов.
«Покупатели, которые подходят под условия семейной ипотеки и планировали купить жилье в 2026 году, берут квартиры уже сейчас. Такую тенденцию мы наблюдаем с декабря 2025 года, когда стало известно, что в программу внесут изменения. Этот ажиотажный спрос “забирает” спрос из будущего, поэтому в феврале и марте будет определенный спад. При этом рынок новостроек в Перми достаточно сбалансирован в плане предложения и спроса, поэтому изменение правил семейной ипотеки не сильно на него повлияет», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства.
Агент по недвижимости отметил, что из-за повышенного спроса в некоторых банках еще в декабре 2025 года закончились лимиты на выдачу льготной ипотеки. Но сделки проводят через другие банки, поэтому продажи не прекращаются. Новостройки приобретают как для себя, так и для инвестиций. При этом инвестиционные квартиры чаще сдают в аренду. По словам собеседника агентства, перепродажа недвижимости сейчас не так интересна, как аренда.
Александр Леонов добавил, что в целом на первичном рынке спрос и цены останутся стабильными. Это связано с тем, что в Перми небольшие объемы строительства по сравнению с другими крупными городами. «У застройщиков хороший процент распроданности крватир, поэтому не стоит ждать резкого падения цен. Снижение стоимости на новостройки акутально для городов, в которых наблюдается избыток строящихся объектов», — прокомментировал Александр Леонов.
Программа «Семейная ипотека» действует до 2030 года на покупку квартиры в новостройке. Семьи с детьми могут приобрести жилье по ставке 6% годовых. С 1 апреля 2025 года программа стала распространяться и на вторичное жилье в некоторых городах. Ранее URA.RU рассказало, что с 1 февраля 2026 года льготную ипотеку семье будут давать только один раз. То есть супруги должны быть созаемщиками. Также обсуждается введение дефферинцированных ставок в зависимости от количества детей. Но такие меры для семей с одним ребенком могут обернуться резким ростом ежемесячных платежей.