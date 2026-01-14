Стало известно, как власти РФ хотят заставить продавать топливо через биржу

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и Санкт-Петербургской бирже проработать введение обязательного норматива продаж топлива в мелкооптовом сегменте. Речь идет о показателе до 1% от объема производства. Об этом сообщили «Известия».
По данным издания, параллельно Новак распорядился подготовить и направить в правительство материалы для проведения отдельного совещания по вопросам биржевой торговли нефтепродуктами.
Ранее вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов объяснял рост цен на бензин сезонными факторами. По его словам, рынок нефтепродуктов традиционно реагирует на смену времени года: летом повышается спрос на дизельное топливо из-за работ в промышленности и сельском хозяйстве, а потребление бензина растет на фоне увеличения числа автомобильных поездок.
На этом фоне в ноябре прошлого года депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением ввести мораторий на рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо. Ограничения предлагалось установить до 1 октября 2026 года.
