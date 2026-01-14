Стало известно, как власти РФ хотят заставить продавать топливо через биржу

На этом фоне в ноябре прошлого года депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением ввести мораторий на рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо. Ограничения предлагалось установить до 1 октября 2026 года.