Омичам можно получить перерасчет «коммуналки», если они уезжали на каникулы

Однако, сэкономить деньги омичам можно не по всем услугам. Под категорию перерасчета попадают вывоз мусора, а также услуги подачи электричества, водоснабжения и газоснабжения (можно, но только если нет счетчиков и технической возможности их установить). А вот плата за отопление и общедомовые нужды не пересчитывается.