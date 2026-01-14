Омичам можно получить перерасчет «коммуналки», если они уезжали на каникулы

Омичам, уезжавшим на новогодние каникулы из своей квартиры, предлагают получить перерасчет некоторых коммунальных услуг. Как это сделать, рассказали в Госжилинспекции Омской области.
Однако, сэкономить деньги омичам можно не по всем услугам. Под категорию перерасчета попадают вывоз мусора, а также услуги подачи электричества, водоснабжения и газоснабжения (можно, но только если нет счетчиков и технической возможности их установить). А вот плата за отопление и общедомовые нужды не пересчитывается.
Для того, чтобы получить перерасчет, необходимо собрать следующие документы нужны:
— Заявление в управляющую компанию со сроками отсутствия;
— Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности;
— Адресная справка о зарегистрированных жильцах;
— Документ, подтверждающий период временного отсутствия в жилом помещении. Например, это могут быть билеты или счет из гостиницы;
— Если нет счетчиков — акт об отсутствии технической возможности их установить.
Подать заявление на перерасчет нужно в течение 30 дней после возвращения. Заявление пишется в свободной форме. Оно и перечисленные документы необходимо направить в управляющую или ресурсоснабжающую организации через МФЦ или напрямую.