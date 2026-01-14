Определен список профессий, при которых предоставляется арендное жилье

Так, среди должностей служащих указаны инженер-программист и специалист по организации закупок.
Что касается рабочих профессий, их в списке шесть. Это водитель троллейбуса, монтер пути, повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электрогазосварщик и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В январе прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в котором урегулированы вопросы получения арендного жилья работниками наиболее востребованных в республике профессий.
Документом предусмотрено, что рай- и горисполкомы будут вправе формировать перечни специалистов, в которых нуждается тот или иной регион (реальный сектор и соцсфера), а также принимать решения о предоставлении таким работникам арендного жилья по ходатайствам работодателей, но только относящихся к госорганам и организациям.