Определен список профессий, при которых предоставляется арендное жилье

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Мингорисполком утвердил перечень наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих, которым планируется предоставлять арендное жилье в 2026 году, соответствующее решение № 5403 от 24 декабря 2025 года официально опубликовано в среду на Национальном правовом портале.

Источник: Sputnik.by

Так, среди должностей служащих указаны инженер-программист и специалист по организации закупок.

Что касается рабочих профессий, их в списке шесть. Это водитель троллейбуса, монтер пути, повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электрогазосварщик и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В январе прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в котором урегулированы вопросы получения арендного жилья работниками наиболее востребованных в республике профессий.

Документом предусмотрено, что рай- и горисполкомы будут вправе формировать перечни специалистов, в которых нуждается тот или иной регион (реальный сектор и соцсфера), а также принимать решения о предоставлении таким работникам арендного жилья по ходатайствам работодателей, но только относящихся к госорганам и организациям.

