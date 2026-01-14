Определен список профессий, при которых предоставляется арендное жилье

Документом предусмотрено, что рай- и горисполкомы будут вправе формировать перечни специалистов, в которых нуждается тот или иной регион (реальный сектор и соцсфера), а также принимать решения о предоставлении таким работникам арендного жилья по ходатайствам работодателей, но только относящихся к госорганам и организациям.