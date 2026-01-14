Бывшие участки IKEA в России активно скупают новые владельцы

Оба участка были приобретены владельцем сетей IKEA и «Мега» — группой Ingka — еще в 2016 году для масштабного строительства. В Ленинградской области планировался третий и крупнейший торговый центр «Мега» площадью 220 тыс. кв. м с инвестициями в 23 млрд рублей. В Челябинской область компания намеревалась вложить около 10 млрд рублей. Однако в 2020 году Ingka Group пересмотрела стратегию и отказалась от реализации этих проектов в России.