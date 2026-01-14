Бывшие участки IKEA в России активно скупают новые владельцы

В Ленинградской и Челябинской области купили бывшие участки IKEA.
Бывшие участки IKEA, принадлежащей шведской компании Ingka Group, под строительство торговых центров «Мега» в Челябинской и Ленинградской областях опять сменили владельцев. Это следует из государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
«Мы выкупили площадку в Челябинской области и рассматриваем варианты её дальнейшего использования», — подтвердил РБК представитель девелоперской компании «Брусника», структура которой стала новым собственником. Участок площадью 39,8 гектара был приобретен связанной с «Брусникой» компанией «МИП».
Другой объект — земельный участок площадью 40 гектаров в Ленинградской области (поселок Новоселье) — в ноябре 2025 года перешел в собственность АО «СЕВНИИГИМ». Представитель нового владельца не предоставил комментариев по сделке.
Оба участка были приобретены владельцем сетей IKEA и «Мега» — группой Ingka — еще в 2016 году для масштабного строительства. В Ленинградской области планировался третий и крупнейший торговый центр «Мега» площадью 220 тыс. кв. м с инвестициями в 23 млрд рублей. В Челябинской область компания намеревалась вложить около 10 млрд рублей. Однако в 2020 году Ingka Group пересмотрела стратегию и отказалась от реализации этих проектов в России.
После приостановки деятельности IKEA в России в марте 2022 года группа начала поэтапную продажу активов. В 2023 году были проданы заводы и действующие торговые центры «Мега». Площадки под незавершенное строительство в Челябинской и Ленинградской областях, не использовавшиеся несколько лет, осенью 2024 года перешли к АО «Марс», а затем были перепроданы нынешним владельцам.