Росреестр: бумажное свидетельство на жилье действительно лишь на дату выдачи

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бумажные свидетельства на недвижимость действительны на дату выдачи, актуальную информацию о собственности содержит выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина.
«Бумажное свидетельство — немного пережиток, поскольку у нас реестровая форма внесения записи и важной является именно выписка из ЕГРН. Более того, свидетельство действительно на ту дату, которая написана в правом верхнем углу как дата выдачи. На следующий день оно, по сути, утрачивает свою актуальность, поскольку с объектом позже могло что-то произойти, а свидетельство на руках осталось», — сказала собеседница агентства.
По словам Лилиной, выписка из ЕГРН тоже действительна на дату выдачи, но ее можно очень просто запросить. «На портале Госуслуг у нас есть опция с выпиской онлайн, и ее можно заказывать хоть каждый час. Она выдается в течение двух минут, содержит абсолютно все необходимые сведения, и она актуальна», — сказала она.
Лилина напомнила, что юридическую силу имеет договор, на основании которого зарегистрировано право, или, например, свидетельство о праве на наследство. «А бумажное свидетельство подтверждает, что запись внесена в реестр, ровно, как и выписка», — добавила она.
ЕГРН является достоверным источником информации об объектах недвижимости на территории России. Выписка из реестра подтверждает государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимость.