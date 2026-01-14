Росреестр: бумажное свидетельство на жилье действительно лишь на дату выдачи

По словам Лилиной, выписка из ЕГРН тоже действительна на дату выдачи, но ее можно очень просто запросить. «На портале Госуслуг у нас есть опция с выпиской онлайн, и ее можно заказывать хоть каждый час. Она выдается в течение двух минут, содержит абсолютно все необходимые сведения, и она актуальна», — сказала она.