«Газета.Ru» назвала проблемы китайских автомобилей, проявившиеся в снегопад

Владелец Changan CS55 уточнил, что пробег машины составляет всего 9,5 тыс. км. Комментаторы форума предположили, что посторонний звук может возникнуть из-за снега, набившегося под защиту картера. Скрежет в трансмиссии в мороз описал и хозяин нового Haval F7 из Краснокамска, эксплуатировавший свою машину при температуре ниже 32 градусов.