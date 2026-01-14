В России предложили разрешить тонировку по опыту других стран

В России могут появиться абонементы на тонировку машины.
В России нужно ввести платные разрешения (абонементы) на использование тонировки на стеклах автомобиля по опыту других государств, где подобная практика существует. Об этом сообщил зампред Госдумы Владислав Даванков.
«Я просто видел опыт в других странах. На юге летом тонировка просто физически нужна, чтобы люди в машине не страдали Это можно сделать», — заявил Владислав Даванков, его слова передает ТАСС.
Депутат отметил, что в ряде стран водители приобретают годовое разрешение на тонировку, что делает процесс легальным и контролируемым. Идея предполагает, что желающие смогут оформить специальный абонемент, а полученные средства пополнят бюджет. По данным Даванкова, такая система может принести государству дополнительные средства, которые затем могут быть направлены на развитие дорожной инфраструктуры, включая ремонт дорог и строительство велодорожек.
В настоящее время в России действуют строгие нормы ГОСТа, регулирующие светопропускание стекол. Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, передние боковые — не менее 70%. Задние стекла тонировать можно без ограничений. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
В Кыргызстане и Узбекистане действует система платных разрешений на тонировку. Например, в Кыргызстане за 2024 год это принесло в бюджет около 4 млрд тенге (примерно 600 млн рублей). В большинстве стран ЕС разрешена тонировка с параметрами, близкими к российским (лобовое — 75%, передние боковые — 70%), однако, например, во Франции тонировка передних стекол запрещена. В ОАЭ и Южной Корее разрешено более сильное затемнение (до 40−50% светопропускания).