В России предложили разрешить тонировку по опыту других стран

В Кыргызстане и Узбекистане действует система платных разрешений на тонировку. Например, в Кыргызстане за 2024 год это принесло в бюджет около 4 млрд тенге (примерно 600 млн рублей). В большинстве стран ЕС разрешена тонировка с параметрами, близкими к российским (лобовое — 75%, передние боковые — 70%), однако, например, во Франции тонировка передних стекол запрещена. В ОАЭ и Южной Корее разрешено более сильное затемнение (до 40−50% светопропускания).