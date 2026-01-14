Названа средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — октябрь 2025 года превысила 72 256 рублей, в октябре — 72 975 рублей. Это на 10,8% и 8,1% соответственно выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.