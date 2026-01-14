Что облагается, а что нет: Минфин дал разъяснения по НДС на платежном рынке

Министерство финансов России разъяснило Центробанку, какие операции на платежном рынке подлежат обложению НДС с нового года, а какие остаются льготными. Соответствующее письмо ведомства публикует газета «Коммерсантъ».
Согласно разъяснениям, с 1 января 2026 года налогом на добавленную стоимость облагаются операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт. Под обложение также попадают услуги по сбору, обработке и предоставлению информации по операциям с такими картами.
При этом Минфин выделил ряд операций, освобожденных от НДС. К ним отнесены переводы денежных средств по банковским счетам, включая те, что обслуживают расчеты по картам, если за них поступает межбанковское вознаграждение. Также не облагается налогом перевод средств с использованием Системы быстрых платежей (СБП) по банковским счетам. Кроме того, не подлежит обложению услуга банков по предоставлению клиентам сведений об операциях и остатках на таких.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении НДС до 22%. Позже глава государства отметил, что эти меры временные и скоро налог на добавленную стоимость вернется к своим прежним значениям.