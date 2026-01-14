Что облагается, а что нет: Минфин дал разъяснения по НДС на платежном рынке

При этом Минфин выделил ряд операций, освобожденных от НДС. К ним отнесены переводы денежных средств по банковским счетам, включая те, что обслуживают расчеты по картам, если за них поступает межбанковское вознаграждение. Также не облагается налогом перевод средств с использованием Системы быстрых платежей (СБП) по банковским счетам. Кроме того, не подлежит обложению услуга банков по предоставлению клиентам сведений об операциях и остатках на таких.