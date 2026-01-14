Ричмонд
В ЦБ объяснили, почему в России нельзя запретить микрофинансовые организации

В ЦБ исключили запрет в России микрофинансовых организаций.

Источник: Комсомольская правда

Услуги микрофинансовых организаций (МФО) востребованы среди российских граждан и помогают им быстро получить заем, поэтому запретить МФО нельзя. Такое заявление сделал глава департамента небанковского кредитования Центробанка РФ Илья Кочетков.

«Запрет МФО — это не выход… Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг», — сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, что на сегодняшний день заемщиками МФО являются около 15 млн россиян.

Кроме того, Кочетков обратил внимание, что МФО — не только короткие займы, но также POS-кредитование и займы на крупные покупки, а сам сегмент развивается весьма активно. На этом фоне, как отметил представитель ЦБ России, запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на данном рынке.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала полностью запретить МФО в России. По ее словам, такие организации «затягивают граждан в кабалу и становятся причинами страшных трагедий».

