В ЦБ объяснили, почему в России нельзя запретить микрофинансовые организации

Услуги микрофинансовых организаций (МФО) востребованы среди российских граждан и помогают им быстро получить заем, поэтому запретить МФО нельзя. Такое заявление сделал глава департамента небанковского кредитования Центробанка РФ Илья Кочетков.
«Запрет МФО — это не выход… Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг», — сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, что на сегодняшний день заемщиками МФО являются около 15 млн россиян.
Кроме того, Кочетков обратил внимание, что МФО — не только короткие займы, но также POS-кредитование и займы на крупные покупки, а сам сегмент развивается весьма активно. На этом фоне, как отметил представитель ЦБ России, запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на данном рынке.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала полностью запретить МФО в России. По ее словам, такие организации «затягивают граждан в кабалу и становятся причинами страшных трагедий».