Весной будет невыносимо: что происходит с кадрами в тюменском строительстве. Эксклюзив

Найти работников на все вакансии, которые откроют к весне, не получится.
Умеренный аппетит, который сейчас царит в сфере строительных кадров Тюмени, к весне перерастет в настоящую кадровую катастрофу. Об это URA.RU рассказал директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев.
«Нынешнее снижение — это сезонность спроса на рабочую силу. В строительстве это всегда происходит с ноября по март. Все “охлаждается”, рынок замедляется. Это общий тренд в данном направлении, он не относится к какому-то одному региону. Но с марта по май текущего года строительный сектор столкнется с нехваткой простых рабочих профессий — каменщики, монолитчики, слесари, монтажники, разнорабочие», — сообщил Игнатьев агентству.
По его мнению, на будущий кадровый голод повлияют несколько факторов. Среди них — продолжающаяся демографическая яма и непопулярность рабочих профессий. «Молодежь не стремится осваивать эту сферу, ей не интересны такие сложные условия труда. Что транслируется сегодня: программисты, электроника, операторы и инженеры беспилотников. Нет достаточной популяризации профессии», — отметил в беседе с URA.RU Игнатьев.
Более того, отметил он, сегодняшние программы обучения часто не соответствуют реальным требованиям рынка. «Какие-то училища до сих пор учат по старым материалам, а строительство развивается колоссальными темпами», — подытожил эксперт.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменские девелоперы снизили кадровый аппетит. В декабре 2025 года количество вакансий в сфере сократилось на треть.