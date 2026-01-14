Весной будет невыносимо: что происходит с кадрами в тюменском строительстве. Эксклюзив

«Нынешнее снижение — это сезонность спроса на рабочую силу. В строительстве это всегда происходит с ноября по март. Все “охлаждается”, рынок замедляется. Это общий тренд в данном направлении, он не относится к какому-то одному региону. Но с марта по май текущего года строительный сектор столкнется с нехваткой простых рабочих профессий — каменщики, монолитчики, слесари, монтажники, разнорабочие», — сообщил Игнатьев агентству.