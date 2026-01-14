Фармасинтез получил GMP-сертификат Азербайджана

IrkutskMedia, 14 января. Производственная площадка АО «Фармасинтез» в Иркутске успешно прошла GMP-инспекцию регуляторного органа Азербайджанской Республики, получив сертификат, подтверждающий соответствие производственных процессов требованиям надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice). Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ходе аудита была оценена система фармацевтического качества, организация производственных процессов, производственная документация, валидация, контроль сырья и готовой продукции.
По результатам инспекции производственная площадка АО «Фармасинтез» признана соответствующей регуляторным требованиям.
Сегодня компания имеет действующие сертификаты GMP от регуляторов Бразилии (ANVISA), Ливии и Сирии.