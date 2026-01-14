Ричмонд
Фармасинтез получил GMP-сертификат Азербайджана

В ходе аудита была оценена система фармацевтического качества, организация производственных процессов и не только.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 14 января. Производственная площадка АО «Фармасинтез» в Иркутске успешно прошла GMP-инспекцию регуляторного органа Азербайджанской Республики, получив сертификат, подтверждающий соответствие производственных процессов требованиям надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе аудита была оценена система фармацевтического качества, организация производственных процессов, производственная документация, валидация, контроль сырья и готовой продукции.

По результатам инспекции производственная площадка АО «Фармасинтез» признана соответствующей регуляторным требованиям.

Сегодня компания имеет действующие сертификаты GMP от регуляторов Бразилии (ANVISA), Ливии и Сирии.

