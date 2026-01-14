Ричмонд
В Башкирии назвали численность безработных

К концу ноября 2025 года на учете в службе занятости населения Башкирии состояли 10,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью человек. Об этом сообщили в Башстате, ссылаясь на данные регионального минтруда.

Источник: Башинформ

Из 10,2 тысячи человек, состоящих на учете в службе занятости, 8,8 тысячи человек — официально зарегистрированные безработные.

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы», — сообщили статистики.

В ноябре прошлого года статус безработного в регионе получили 2 тысячи человек, трудоустроены за месяц 1,3 тысячи человек.

«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, на конец ноября 2025 года составила 29,9 тысячи человек, по сравнению с концом октября прошлого года уменьшилась на 3,5%», — добавили в Башстате.

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии, по данным выборочного обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе — октябре 2025 года превысила 1,886 млн человек.