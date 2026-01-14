Ford регистрирует в России три своих главных товарных знака

Ford подала заявки на регистрацию трех своих знаков: с логотипом, брендом запчастей и мустангом.
Американский автопроизводитель Ford Motor Company подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России в январе 2026 года. Это следует из данных Роспатента.
Согласно данным Роспатента, заявки, поступившие 6 января 2025 года, касаются основных логотипов компании: фирменного логотипа Ford, символа Mustang (лошадь) и бренда автозапчастей Motorcraft. Эти товарные знаки предназначены для использования в различных сферах, включая производство автомобилей и запчастей, транспортные, финансовые услуги и ремонт.
Данные заявки стали продолжением активных шагов компании в декабре 2025 года, когда Ford подал сразу несколько пакетов документов в Роспатент. Эта активность знаменует собой первую подобную деятельность Ford в России с 2013 года. В 2022 году американская корпорация Ford приостановила свою деятельность в России, включая производство и продажи.