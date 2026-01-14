Ford регистрирует в России три своих главных товарных знака

Данные заявки стали продолжением активных шагов компании в декабре 2025 года, когда Ford подал сразу несколько пакетов документов в Роспатент. Эта активность знаменует собой первую подобную деятельность Ford в России с 2013 года. В 2022 году американская корпорация Ford приостановила свою деятельность в России, включая производство и продажи.