Спецкомиссия проводит экологические рейды на промпредприятиях Ташкента — подробности

«В соответствии с решением Спецкомиссии и выданным предписанием Национального комитета по экологии и изменению климата завод передислоцируется в другой регион и прекращает производственную деятельность в Янгихаетском районе. Устаревшие и экологически вредные плавильные печи утилизируются, а само предприятие продолжит свою деятельность на технологически более совершенном оборудовании в другом регионе», — говорится в сообщении.