Льготники в Башкирии смогут сами выбирать участок для ИЖС

О новом правовом механизме, призванном ускорить решение жилищного вопроса, рассказал замминистра земельных и имущественных отношений РБ Артур Аманбаевым на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию в Госсобрании РБ.
Законодательную основу для этого заложит проект Закона РБ «О внесении изменения в статью 15 Закона РБ “О регулировании земельных отношений в Башкортостане”». Документ направлен на оптимизацию процесса предоставления земельных участков льготникам, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для ИЖС.
Разработанный проект закона предоставляет альтернативу: либо ждать выделения участка в общем порядке, либо самостоятельно найти и сформировать подходящий земельный участок.
«После предварительного согласования с уполномоченным органом такой участок будет предоставлен заявителю бесплатно и однократно, что одновременно станет основанием для снятия его с очереди. Эта мера направлена на снижение социальной напряженности и реальное улучшение жилищных условий людей в кратчайшие сроки», — заявил Артур Аманбаев.
По состоянию на 1 октября 2025 года, в очереди на получение бесплатного участка под ИЖС в Башкирии насчитывалось свыше 17 тысяч человек. Из них — 11 тысяч многодетных семей, почти 1,7 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов, около 600 молодых семей, а также участники СВО и члены их семей. Подобные механизмы уже успешно применяются в некоторых регионах России. Например, в Костромской, Иркутской, Тульской областях, Хабаровском крае и Ненецком автономном округе.