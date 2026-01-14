Льготники в Башкирии смогут сами выбирать участок для ИЖС

По состоянию на 1 октября 2025 года, в очереди на получение бесплатного участка под ИЖС в Башкирии насчитывалось свыше 17 тысяч человек. Из них — 11 тысяч многодетных семей, почти 1,7 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов, около 600 молодых семей, а также участники СВО и члены их семей. Подобные механизмы уже успешно применяются в некоторых регионах России. Например, в Костромской, Иркутской, Тульской областях, Хабаровском крае и Ненецком автономном округе.