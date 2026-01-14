Ричмонд
Профессор экономики посоветовал свердловчанам не ждать роста зарплат

Новый, 2026 год Россия встречает на фоне усиления внешнего давления и ужесточения внутренних ограничений. Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал о перспективах Свердловской области в этих сложных условиях.

Источник: ЕАН

По оценкам эксперта, год будет непростым, однако в долгосрочной перспективе ситуация может радикально измениться уже к 2030 году. Об этом Марамыгин сообщил «ФедералПресс».

Свердловская область, по его мнению, выглядит достаточно устойчиво, хотя резких рывков в развитии в ближайшие годы ожидать не стоит. Рынок труда в регионе стабилизировался, и существенного роста зарплат не прогнозируется. Конкуренция между оборонным и гражданским секторами сохраняется: на фоне спада в гражданской экономике часть специалистов высвободилась, и их стараются привлекать на менее выгодных условиях.

Отдельные категории работников стали менее востребованными. В частности, высококвалифицированные айтишники в 2026 году могут столкнуться с периодами простоя, а работодатели уже не готовы платить им прежние высокие оклады. В целом год обещает быть напряженным, а ключевые экономические показатели региона, по оценке эксперта, останутся примерно на уровне 2025 года.