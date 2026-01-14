Профессор экономики посоветовал свердловчанам не ждать роста зарплат

Свердловская область, по его мнению, выглядит достаточно устойчиво, хотя резких рывков в развитии в ближайшие годы ожидать не стоит. Рынок труда в регионе стабилизировался, и существенного роста зарплат не прогнозируется. Конкуренция между оборонным и гражданским секторами сохраняется: на фоне спада в гражданской экономике часть специалистов высвободилась, и их стараются привлекать на менее выгодных условиях.