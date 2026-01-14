Фермеры не понимают целей правительства: депутат раскритиковал ограничения экспорта агропродукции

«Представители бизнеса не понимают, какую конкретную стратегическую цель преследует правительство, принимая такие меры. Как показывает практика, запрет на экспорт не приводит к снижению цен, напротив, рост цен продолжается. При этом основная нагрузка ложится на производителей. Посредники и другие участники логистической цепочки от введения таких ограничений не страдают, поскольку известно, что к моменту поступления товара на прилавки магазинов его стоимость возрастает в несколько раз. Эксперты считают неэффективным стабилизировать цены исключительно за счет ограничения экспорта. Бизнес-сообщество открыто заявляет о своей позиции: если государство четко определит необходимый объем продукции для внутреннего рынка, фермеры готовы его обеспечить», — сказал Кырыкбаев.