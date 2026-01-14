На окружной дороге за ТЦ «Континент» завершили установку нового освещения

На окружной дороге за торговым центром «Континент» завершено строительство линии наружного освещения. Работы выполнены по муниципальному контракту с компанией «Востокэнергопром» на сумму 10,8 млн рублей. Об этом мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.
На участке протяжённостью 1,8 км установлено 54 оцинкованные опоры, каждая оборудована светодиодным светильником. В местах пешеходных переходов смонтированы более мощные лампы. Как рассказал градоначальник, освещение на данном отрезке было необходимым — дорога принимает значительный транспортный поток, в том числе ведущий к Ленинградскому мосту и аэропорту.
По словам главы города, работы завершены в срок. Линия введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.