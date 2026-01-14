«Логика молока» купила завод по производству мороженого «Полярис» в Новосибирске

Предприятие выпускает более 80 видов мороженого под различными брендами, в том числе «Простоквашино», «Salwadore», «Дело в сливках». По итогам 2025 года новосибирский завод выпустил более 19 тыс. т продукции, включая линейки собственных торговых марок ритейлеров.