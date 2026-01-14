Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан ищет другие маршруты транспортировки нефти из-за атак на КТК

Новые пути для экспорта нефти прорабатывает Казахстан из-за украинских атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом рассказал журналистам депутат мажилиса РК Мурат Абенов.

Источник: Курсив

«Альтернативные маршруты — тема № 1, мы ими занимаемся. Мы не нагнетаем ситуацию, но каждый раз, когда что-то случается, у нас появляется еще один аргумент, который мы должны спокойно использовать и объяснять своим партнерам: “Время от времени у нас возникают проблемы, мы их расследуем, но это является одним из серьезных аргументов, чтобы начинать продвигать альтернативные проекты”, — подчеркнул мажилисмен.

В качестве примера он назвал транспортный коридор, который соединяет Азербайджан и Турцию после действий президента США Дональда Трампа.

Напомним, атаку беспилотников на нефтяной танкер в Черном море, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз», подтвердили в республиканском Минэнерго 13 января.

Обстрел объектов хранения и транспортировки казахстанской нефти начался с ноября прошлого года. Положительную оценку таких действий в соцсетях предложили приравнять к госизмене. О том, что после украинских атак казахстанскую нефть начнут направлять по другим нефтепроводам, например, в Китай и в направлении нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (Азербайджан — Грузия — Турция), сообщали в «КазТрансОйл» («дочка» «КазМунайГаза»).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше