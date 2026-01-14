Казахстан ищет другие маршруты транспортировки нефти из-за атак на КТК

«Альтернативные маршруты — тема № 1, мы ими занимаемся. Мы не нагнетаем ситуацию, но каждый раз, когда что-то случается, у нас появляется еще один аргумент, который мы должны спокойно использовать и объяснять своим партнерам: “Время от времени у нас возникают проблемы, мы их расследуем, но это является одним из серьезных аргументов, чтобы начинать продвигать альтернативные проекты”, — подчеркнул мажилисмен.
В качестве примера он назвал транспортный коридор, который соединяет Азербайджан и Турцию после действий президента США Дональда Трампа.
Напомним, атаку беспилотников на нефтяной танкер в Черном море, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз», подтвердили в республиканском Минэнерго 13 января.
Обстрел объектов хранения и транспортировки казахстанской нефти начался с ноября прошлого года. Положительную оценку таких действий в соцсетях предложили приравнять к госизмене. О том, что после украинских атак казахстанскую нефть начнут направлять по другим нефтепроводам, например, в Китай и в направлении нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (Азербайджан — Грузия — Турция), сообщали в «КазТрансОйл» («дочка» «КазМунайГаза»).