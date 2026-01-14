Ричмонд
В Самарской области определили, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году

Указом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева определены предельные индексы роста тарифов ЖКХ в городах и муниципальных районах региона в 2026 году. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Источник: Коммерсантъ

Так, например, в Самаре плата за коммунальные услуги с 1 октября этого года может вырасти на 14,1%, в Тольятти — на 18,6%, в Сызрани — до 38,4% в зависимости от системы теплоснабжения, в Новокуйбышевске — на 13,5%. При этом, как отмечается в указе, до 30 сентября допускается рост тарифов на 1,7%.

Установленные губернатором предельные индексы выше значения установленного Правительством РФ для Самарской области показателя — 9,4% с 1 октября 2026 года.

В 2025 году в Самарской области значительно подорожали тарифы на вывоз ТКО (на 35%) и размер взноса на капительный ремонт многоквартирных домов (на 38,2%).