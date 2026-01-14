В Самарской области определили, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году

Так, например, в Самаре плата за коммунальные услуги с 1 октября этого года может вырасти на 14,1%, в Тольятти — на 18,6%, в Сызрани — до 38,4% в зависимости от системы теплоснабжения, в Новокуйбышевске — на 13,5%. При этом, как отмечается в указе, до 30 сентября допускается рост тарифов на 1,7%.