Кингисеппский машиностроительный завод вышел из состава ОСК

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) официально завершил свою интеграцию в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщил собственник предприятия Михаил Даниленко.
Как передает его слова ТАСС, решение принято для повышения эффективности реализации крупных проектов:
— Путь внутри государственной компании на стадии опытно-конструкторской работы и освоения продукции — более сложный. Мы решили идти как самостоятельные предприятия в позиции заказчик-исполнитель, — пояснил Даниленко.
Несмотря на выход из состава корпорации, холдинг и ОСК остаются стратегическими партнерами. Стороны продолжают совместную работу по нескольким десяткам действующих договоров, включая задачи в сфере импортозамещения для крупного судостроения.
Даниленко заверил, что переход к самостоятельной работе не повлечет сокращений. Штат сотрудников будет полностью сохранен, а в перспективе предприятие планирует привлекать новых специалистов для реализации масштабных проектов.
КМЗ сходил в состав ОСК в июле 2025 года. Завод специализируется на производстве катеров, морских дронов, судового оборудования и двигателей.