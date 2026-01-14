В Пермском крае увеличились единые пособия и маткапитал

В Пермском крае с 1 января 2026 года вырос прожиточный минимум, что автоматически увеличило размеры социальных выплат семьям. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Пермскому краю.
Установлены следующие значения прожиточного минимума: 17 424 рубля на душу населения, 18 992 рубля для трудоспособных граждан, 14 985 рублей для пенсионеров и 16 901 рубль для детей.
Это изменение напрямую повлияло на сумму единого пособия, которое назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека и соответствующим имущественным критериям.
Также вырос порог доступа к ежемесячной выплате из средств материнского капитала. Теперь на нее могут претендовать семьи, где среднедушевой доход не превышает 34 848 рублей — это двукратная величина нового регионального прожиточного минимума.
Важно, что право на получение пособия, назначенного на 12 месяцев, не пересматривается даже при последующем росте прожиточного минимума в течение этого срока.