Нижегородский риелтор рассказала, что будет с рынком недвижимости в 2026 году

«Ждем снижения ставок, однозначно. Но хорошее снижение будет только к концу года», — пояснила она. Также собеседница НИА напомнила, что с 1 февраля 2026 года произойдут изменения в условиях семейной ипотеки: теперь получить льготный кредит можно будет только один раз на семью, а не на каждого из супругов отдельно, как было ранее. Но несмотря на высокие ставки, ипотека, по ее словам, остается выгодным инструментом, особенно если не хватает небольшой суммы на покупку жилья.