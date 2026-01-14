В Татарстане молодым ученым выделят жилищные гранты по 1,37 млн рублей

Претендовать на господдержку смогут кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук до 40 лет, имеющие не менее трех лет стажа работы в научной сфере, достижения в исследовательской деятельности и официально состоящие на учете как нуждающиеся в жилье.