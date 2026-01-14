Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Об этом 14 января проинформировали в телеграм-канале атомной станции.
— Энергоблоки № 1, 2, 3 и 4 в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки, — говорится в сообщении.
Радиационный фон не превышает естественных значений.
Напомним, в ночь на 14 января воздушную атаку отразили в десяти городах и районах Ростовской области, в том числе в Волгодонске, где находится АЭС. Ущерб зафиксировали в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Есть пострадавшие, один человек погиб. В донской столице ввели локальный режим ЧС.