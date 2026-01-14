В Ростове администрация изымет у собственников три многоквартирных дома. В Ростове городские власти начинают процедуру изъятия трёх многоквартирных домов, признанных аварийными. Соответствующие постановления подписал глава города Александр Скрябин.
Два дома являются объектами культурного наследия, один — обычный. Причина — неисполнение собственниками требований о сносе или реконструкции в установленные сроки.
На улице Шаумяна, 96, находится доходный дом Рувинского (памятник архитектуры 1907 года). Дом признан аварийным и подлежит реконструкции. Ещё один объект культурного наследия — доходный дом Красса 1911−1912 годов постройки. Он находится в переулке Университетском, 28. На проспекте Михаила Нагибина, 41/1, расположено третье здание. Оно не является памятником, но признано аварийным и предназначено под снос.
Городские власти оценят рыночную стоимость помещений и начнут переговоры с владельцами о компенсации. Если соглашение не будет достигнуто, администрация обратится в суд для принудительного изъятия недвижимости в муниципальную собственность. Будут изъяты не только сами здания, но и земельные участки.