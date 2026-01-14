Земельный участок, выделенный IКЕА под Челябинском, продали девелоперу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом пишет издание РБК.
Участок владелец IКЕА купил в 2016 году. В возведение торгового комплекса «Мега» рядом с поселком Терема в Сосновском районе он хотел вложить около 10 млрд рублей. Изначально ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2020 год, но затем компания сдвинула сроки открытия на 2023-й. А через некоторое время она и вовсе отказалась от возведения ТЦ в регионе.
Покупка участка Ingka Group (владелец IKEA) в Челябинской области могла обойтись, по оценке консультантов, в сумму до 300−400 млн рублей.
Также, как указывается в статье, была продана еще одна площадка, где Ingka Group планировала возвести торговый центр. Речь идет о 40 гектарах земли в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области.