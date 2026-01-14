Земельный участок, выделенный IКЕА под Челябинском, продали девелоперу

Участок владелец IКЕА купил в 2016 году. В возведение торгового комплекса «Мега» рядом с поселком Терема в Сосновском районе он хотел вложить около 10 млрд рублей. Изначально ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2020 год, но затем компания сдвинула сроки открытия на 2023-й. А через некоторое время она и вовсе отказалась от возведения ТЦ в регионе.