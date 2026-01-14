Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земельный участок, выделенный IКЕА под Челябинском, продали девелоперу

Также уточняется, что почти 40 гектаров выкупила связанная с девелопером «Брусника» компания МИП.

Земельный участок, выделенный IКЕА под Челябинском, продали девелоперу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом пишет издание РБК.

Участок владелец IКЕА купил в 2016 году. В возведение торгового комплекса «Мега» рядом с поселком Терема в Сосновском районе он хотел вложить около 10 млрд рублей. Изначально ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2020 год, но затем компания сдвинула сроки открытия на 2023-й. А через некоторое время она и вовсе отказалась от возведения ТЦ в регионе.

Покупка участка Ingka Group (владелец IKEA) в Челябинской области могла обойтись, по оценке консультантов, в сумму до 300−400 млн рублей.

Также, как указывается в статье, была продана еще одна площадка, где Ingka Group планировала возвести торговый центр. Речь идет о 40 гектарах земли в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области.