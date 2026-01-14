Статистики сообщили, какой урожай получили аграрии Башкирии в 2025 году

«Весомая доля урожая этих сельскохозяйственных культур выращена в хозяйствах населения: 95,9% картофеля и 75,8% овощей. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано зерна — 29,5% от общего сбора, подсолнечника — 33,6%, сахарной свеклы — 11,2%, овощей — 9,2%, картофеля — 3,4%. Средняя урожайность зерновых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составила 26,7 центнера с гектара (21,2 центнера с гектара — в 2024 году), сахарной свеклы — 436,1 центнера с гектара (441,9), подсолнечника — 17,8 центнера с гектара (17), картофеля — 120,5 центнера с гектара (120,4), овощей — 232,7 центнера с гектара (225,8)», — подытожили в Башстате.