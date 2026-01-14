Статистики сообщили, какой урожай получили аграрии Башкирии в 2025 году

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Башкирии под урожай 2025 года составила 2643,9 тысячи гектаров (93,2% к 2024 году). По сравнению с предыдущим годом посевы зерновых и зернобобовых культур сократились на 15,6%, сахарной свеклы — на 25,1%, посевы подсолнечника, наоборот, увеличились на 25,6%.
В структуре посевов зерновых и зернобобовых культур основная часть пришлась на пшеницу — 55,2%, ячмень — 24,7%, рожь — 3,1%.
«В 2025 году собрано 3616,7 тысячи тонн зерна в весе после доработки (117,3% к уровню 2024 года), сахарной свеклы — 1880,6 тысячи тонн (73,6%), подсолнечника — 671,6 тысячи тонн (125,2%)», — сообщили статистики.
Как и в предыдущие годы, больше половины собранного урожая зерна (70,4%), сахарной свеклы (88,8%) и подсолнечника (66,4%) приходится на долю сельскохозяйственных организаций.
Урожай картофеля в республике составил в прошлом году 464,5 тысячи тонн (96,4% к уровню прошлого года), овощей — 253,3 тыс. тонн (97,1%).
«Весомая доля урожая этих сельскохозяйственных культур выращена в хозяйствах населения: 95,9% картофеля и 75,8% овощей. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано зерна — 29,5% от общего сбора, подсолнечника — 33,6%, сахарной свеклы — 11,2%, овощей — 9,2%, картофеля — 3,4%. Средняя урожайность зерновых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составила 26,7 центнера с гектара (21,2 центнера с гектара — в 2024 году), сахарной свеклы — 436,1 центнера с гектара (441,9), подсолнечника — 17,8 центнера с гектара (17), картофеля — 120,5 центнера с гектара (120,4), овощей — 232,7 центнера с гектара (225,8)», — подытожили в Башстате.
Как сообщал ранее Башинформ, в этом году из федерального бюджета Башкирии на реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования выделили 957,2 млн рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в 2024 году. Благодаря этому аграриям республики одобрили 477 краткосрочных кредитов по льготной ставке на общую сумму 22,1 млрд рублей.