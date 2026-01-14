Самарские самозанятые смогут оформить больничный

С 1 января 2026 года участники специального налогового режима получат возможность добровольно вносить взносы на социальное страхование. Это нововведение позволит им получать пособие по временной нетрудоспособности. Кроме того, начинающие предприниматели смогут формировать свою страховую пенсию, делая такие взносы.