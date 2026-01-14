Самарские самозанятые смогут оформить больничный

Самозанятые из Самарской области смогут официально оформить больничный и получать социальные гарантии. В регионе вводят данные меры в рамках федерального эксперимента.
В 2025 году число самозанятых в губернии превысило 350 тысяч человек. Местные жители стали пользоваться специальным налоговым режимом. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно. При расчете налоговая ставка физических лиц составляет 4%.
С 1 января 2026 года участники специального налогового режима получат возможность добровольно вносить взносы на социальное страхование. Это нововведение позволит им получать пособие по временной нетрудоспособности. Кроме того, начинающие предприниматели смогут формировать свою страховую пенсию, делая такие взносы.