МАЗ показал автодом на базе микроавтобуса

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Минский автозавод показал автодом, построенный на шасси микроавтобуса МАЗ.

Источник: МАЗ

Автодом построен совместно с предприятием «МАЗ-Купава». Машина оснащена дизельным 150-сильным двигателем и шестиступенчатой «механикой».

«Для управления транспортным средством достаточно наличия водительских прав категории “В”, — говорится в сообщении пресс-службы автозавода.

В списке оснащения автодома — два отопителя, один из которых автономный, багажное отделение также отапливаемое, водонагреватель, на задней стенке автодома — два крепления для велосипедов. Уточняется, что в базовую комплектацию входят мангал, шампуры и казан.

Жилой отсек рассчитан на четырех человек и имеет две спальные зоны, столовую группу, а также санузел с душем.

Что касается стоимости автодома, то на предприятии Sputnik отказались ее назвать, отметив, что «цена в процессе формирования».