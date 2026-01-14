МАЗ показал автодом на базе микроавтобуса

Автодом построен совместно с предприятием «МАЗ-Купава». Машина оснащена дизельным 150-сильным двигателем и шестиступенчатой «механикой».
«Для управления транспортным средством достаточно наличия водительских прав категории “В”, — говорится в сообщении пресс-службы автозавода.
В списке оснащения автодома — два отопителя, один из которых автономный, багажное отделение также отапливаемое, водонагреватель, на задней стенке автодома — два крепления для велосипедов. Уточняется, что в базовую комплектацию входят мангал, шампуры и казан.
Жилой отсек рассчитан на четырех человек и имеет две спальные зоны, столовую группу, а также санузел с душем.
Что касается стоимости автодома, то на предприятии Sputnik отказались ее назвать, отметив, что «цена в процессе формирования».