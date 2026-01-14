Россия передала Боливии в качестве гумпомощи 1,4 тысячи тонн зерна

«Сегодняшнее событие — это, прежде всего, знак солидарности и совместной ответственности. Оно подтверждает, что даже в условиях глобальных кризисов и Россия остается надежным партнером, который не оставляет друзей и готов поддержать в решающий момент», — заявил Верченко.