Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия передала Боливии в качестве гумпомощи 1,4 тысячи тонн зерна

Переданное Россией зерно поможет укрепить безопасность Боливии.

Источник: Комсомольская правда

13 января 2026 года Россия передала Боливии 1,4 тыс. тонн зерна. Это почти 87 тыс. мешков муки по 11,5 кг каждый. Зерно поможет накормить больше людей и сделает еду доступнее по всей стране, заявили в пресс-службе российского посольства на территории южноамериканского государства.

В посольстве отметили, что зерно укрепит систему обеспечения продуктами в Боливии. Программа передачи зерна боливийскому правительству была продумана совместно Россией, властями Боливии и ООН. Стоимость поставки — около двух миллионов долларов.

Россия передала Боливии в качестве гумпомощи 1,4 тысячи тонн зерна, фото: посольство России в Боливии.

На встрече в Боливии посол России Дмитрий Верченко поговорил с местными чиновниками и представителями ООН. Они обсудили, как будет использоваться зерно и как продолжить сотрудничество.

«Сегодняшнее событие — это, прежде всего, знак солидарности и совместной ответственности. Оно подтверждает, что даже в условиях глобальных кризисов и Россия остается надежным партнером, который не оставляет друзей и готов поддержать в решающий момент», — заявил Верченко.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2023 году Россия бесплатно поставила шести странам Африки по 25−50 тыс. тонн зерна.

Россия передала Боливии в качестве гумпомощи 1,4 тысячи тонн зерна, фото: посольство России в Боливии.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше