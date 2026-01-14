13 января 2026 года Россия передала Боливии 1,4 тыс. тонн зерна. Это почти 87 тыс. мешков муки по 11,5 кг каждый. Зерно поможет накормить больше людей и сделает еду доступнее по всей стране, заявили в пресс-службе российского посольства на территории южноамериканского государства.
В посольстве отметили, что зерно укрепит систему обеспечения продуктами в Боливии. Программа передачи зерна боливийскому правительству была продумана совместно Россией, властями Боливии и ООН. Стоимость поставки — около двух миллионов долларов.
Россия передала Боливии в качестве гумпомощи 1,4 тысячи тонн зерна, фото: посольство России в Боливии.
На встрече в Боливии посол России Дмитрий Верченко поговорил с местными чиновниками и представителями ООН. Они обсудили, как будет использоваться зерно и как продолжить сотрудничество.
«Сегодняшнее событие — это, прежде всего, знак солидарности и совместной ответственности. Оно подтверждает, что даже в условиях глобальных кризисов и Россия остается надежным партнером, который не оставляет друзей и готов поддержать в решающий момент», — заявил Верченко.
