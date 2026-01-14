Новые правила семейной ипотеки: будет ли это стимулом для роста рождаемости

В России власти хотят изменить программу семейной ипотеки. Вместо единой ставки 6% для всех семей, будет могут ввести градацию: для семей с одним ребенком ставка составит 10%, с двумя — 6%, с тремя и более детьми — 4%. Эксперты обсудили, как это отразится на рынке недвижимости. Об этом пишет mk.ru.
«Поднятие планки до 10% может стать существенным осложнением для финансов семьи: при повышении ставки с 6% до 10% сумма ежемесячного платежа по кредиту, например, в 12 млн рублей вырастет с примерно 72 тыс. до около 105 тыс. рублей», — отметила эксперт по ипотечному рынку Елена Кудрявцева.
Семьи с одним ребенком составляют примерно 70% всех покупателей. Эксперты прогнозируют краткосрочный всплеск спроса, так как многие из них постараются зафиксировать текущую ставку 6% до изменений.
Государству нужно комплексно подходить к проблеме, включая условия для воспитания детей и профессиональной реализации, считает председатель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович. Эксперт сомневается, что изменения в ипотечном рынке помогут демографическому росту.
Напомним, необходимость введения дополнительных стимулов для повышения рождаемости, которые могут коснуться семейной ипотеки, обсудили в Госдуме. Депутат Анатолий Аксаков заявил, что текущая единая ставка не способствует достаточному стимулированию роста рождаемости в стране.