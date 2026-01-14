Новые правила семейной ипотеки: будет ли это стимулом для роста рождаемости

В России власти хотят изменить программу семейной ипотеки. Вместо единой ставки 6% для всех семей, будет могут ввести градацию: для семей с одним ребенком ставка составит 10%, с двумя — 6%, с тремя и более детьми — 4%. Эксперты обсудили, как это отразится на рынке недвижимости. Об этом пишет mk.ru.