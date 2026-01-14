Россиянам рассказали, как сэкономить на обслуживании банковских карт

Эксперт назвал простые способы снизить расходы на банковские карты, уделив внимание выбору тарифа и отказавшись от платных услуг. Информацию предоставил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.
Он посоветовал гражданам тщательно сравнивать тарифы на специальных агрегаторах или сайтах банков. Кроме того, Петр Щербаченко рекомендует отключать платные SMS-уведомления в пользу бесплатных push-сообщений в приложении.
По его словам, важно внимательно изучать договор на обслуживание карты. Эксперт также напомнил о необходимости активного пользования программами кешбэка, что позволяет возвращать часть потраченных средств.
Выгодные условия по кешбэку, отметил специалист, стоит учитывать уже на этапе выбора банка. Это может стать существенным источником экономии для владельца карты.
Напомним, с 1 января 2026 года согласно разъяснениям Минфина, некоторые операции по обслуживанию карт облагаются НДС. Речь идет об услугах по сбору и обработке информации по таким платежным инструментам.