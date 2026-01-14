Компания Intel зарегистрировала товарный знак в РФ

Президент России Владимир Путин недавно отмечал, что многие компании, которые в 2022 году ушли, «хлопая дверью», теперь прощупывают способы возращения на рынок в РФ. Но не все так просто. Путин отметил, что не все смогут возобновить свою работу. Ведь в приоритете теперь российский бизнес, к тому же нужно проверить, не финансирует та или иная компания вражеские ресурсы.