Компания Intel зарегистрировала товарный знак в РФ

Intel, приостановившая деятельность в России, зарегистрировала новый товарный знак. Об этом свидетельствует информация, находящаяся в Роспатенте.
Заявка подана в ноябре 2025 года. Принято положительное решение о регистрации на 2035 год. Компания может производить и продавать электронные устройства и компьютерные компоненты, включая микропроцессоры.
Напомним, компания Intel объявила о своем уходе с российского рынка в 2022 году. Американская компания оказалась в числе иностранного бизнеса, который «громко» заявил о приостановлении деятельности в РФ.
Президент России Владимир Путин недавно отмечал, что многие компании, которые в 2022 году ушли, «хлопая дверью», теперь прощупывают способы возращения на рынок в РФ. Но не все так просто. Путин отметил, что не все смогут возобновить свою работу. Ведь в приоритете теперь российский бизнес, к тому же нужно проверить, не финансирует та или иная компания вражеские ресурсы.