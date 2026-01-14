Ричмонд
«Можно плюнуть на балкон»: волгоградцы возмущены точечной застройкой

Расстояние между домами, где планируется возвести новую многоэтажку, составляет 88 метров.

Жители улицы Фадеева в Красноармейском районе Волгограда бьют тревогу. Между двумя многоэтажками в ЖК «Адмиралтейский» собираются строить третий дом. Притом что расстояние между ними составляет всего 88 метров.

Горожане настаивают: это противоречит закону. И приводят расчеты: ширина планируемого МКД — 15 метров. От 88-ми таким образом остается уже 73 метра. Разделить это расстояние пополам — и получится, что между домами будет всего по 36 метров.

«Можно будет в буквальном смысле доплюнуть на балкон соседу напротив!» — возмущаются волгоградцы.

Горожане обратились в региональный комитет архитектуры и градостроительства и получили ответ: застройщик является правообладателем данного земельного участка. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 37 ГК РФ, виды разрешенного использования земельного участка выбираются им самостоятельно в соответствии с правилами землепользования и застройки.

Не удовлетворившись этим ответом, волгоградцы планируют и дальше отстаивать свои права.

Ранее стало известно, что 100 волгоградцев предпочли новым квартирам компенсацию за аварийное жилье.

