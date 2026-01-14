Росстат раскрыл рост цен в России после повышения НДС

Как ранее указывали в Банке России, повышение НДС носит проинфляционный характер в краткосрочной перспективе. По оценкам регулятора, в начале 2026 года оно добавит к уровню цен 0,6−0,8 п.п. по сравнению с гипотетической ситуацией, в которой налоговая ставка осталась бы неизменной. Вместе с тем в более долгосрочном горизонте эффект оценивается как дезинфляционный: увеличение налоговых поступлений призвано обеспечить устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что должно сдерживать инфляцию по сравнению с вариантом, когда рост бюджетных расходов не был бы подкреплен сопоставимым ростом доходов.