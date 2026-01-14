Росстат раскрыл рост цен в России после повышения НДС

Инфляция в России несколько ускорилась.
С начала 2026 года потребительские цены в России увеличились на 1,26%, следует из оперативных данных Росстата. Таким образом, инфляция за период с 1 по 12 января уже превысила рост цен за весь январь 2025 года, когда они поднялись на 1,23%.
В Минэкономразвития отметили, что ускорение инфляции в начале года произошло на фоне повышения базовой ставки НДС с 1 января 2026 года — с 20 до 22%. Этот фактор в ведомстве назвали ключевой причиной январского скачка цен.
Наиболее заметное удорожание затронуло плодоовощную продукцию: в этом сегменте цены за 1−12 января выросли в среднем на 7,9%. В частности, огурцы подорожали на 21,3%, помидоры — на 13,6%, картофель — на 5,8%, белокочанная капуста — на 4%, морковь — на 3,8%, следует из данных Росстата.
Среди продовольственных товаров особенно сильно выросли цены на водку — на 4,2%. С января 2026 года минимальная розничная цена за 0,5 л водки установлена на уровне 409 ₽, что на 60 ₽ (17%) выше прежнего значения.
В группе непродовольственных товаров инфляция за период с 1 по 12 января составила 0,74%; в том числе легковые автомобили подорожали на 1,4%. В секторе услуг рост цен за тот же период достиг 1,81%: тарифы на услуги гостиниц увеличились на 1,6%, санаториев — на 1,5%.
Как ранее указывали в Банке России, повышение НДС носит проинфляционный характер в краткосрочной перспективе. По оценкам регулятора, в начале 2026 года оно добавит к уровню цен 0,6−0,8 п.п. по сравнению с гипотетической ситуацией, в которой налоговая ставка осталась бы неизменной. Вместе с тем в более долгосрочном горизонте эффект оценивается как дезинфляционный: увеличение налоговых поступлений призвано обеспечить устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что должно сдерживать инфляцию по сравнению с вариантом, когда рост бюджетных расходов не был бы подкреплен сопоставимым ростом доходов.
Льготные ставки НДС при этом сохранены без изменений. Продолжает действовать ставка 0% для экспорта и международных перевозок, а также ставка 10%, применяемая при реализации продовольственных товаров, продукции для детей, периодических печатных изданий и книг, а также медизделий. По оценкам аналитиков Банка России, примерно треть позиций в потребительской корзине, отслеживаемой Росстатом, по-прежнему облагается НДС по пониженным ставкам и не затронута повышением базовой ставки налога.